دورات رمضانية ومسابقات دينية في مراكز شباب البحيرة «صور»

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، عدة أنشطة ودورات رمضانية ومسابقات دينية ورياضية بمراكز شباب المحافظة.

ويأتي ذلك تحت شعار «مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية»، إذ يتنافس خلالها شباب المحافظة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، في أجواء يسودها الحب والصداقة ونبذ التعصب.

أنشطة مركز شباب أبو المطامير

ونظم مركز شباب أبو المطامير دورات رمضانية بمركزي شباب جناكليس وزاوية صقر لـ140 مستفيدا، وقام مركز شباب جناكليس بإقامة مسابقه للاحتفال بالأم المثاليه لـ15 مستفيدا داخل قاعة مركز الشباب، كما أقام مركز شباب غرب النوبارية مسابقه فنيه للاحتفال بشهر رمضان لـ20 مستفيدا.

دورات رمضانية في دمنهور

وأقام مركزا شباب «النوام سعد» و«الحمامية» في دمنهور دورات رمضانية لـ114 مستفيدا داخل ملعب مركز الشباب، وكذا مسابقات دينية لـ75 عضوا، كما قام مركز شباب «الصفاصيف» بإقامة مسابقة في حفظ القرآن الكريم لـ77 مستفيدا.

ونظم مركز شباب «فرنوي» دورة رمضانيه في كرة القدم لـ12 فريقا، بعدد 250 مستفيدا داخل ملعب مركز الشباب.

أنشطة مراكز شباب كفر الدوار

وفي كفر الدوار، نُظمت دورات رمضانية بمراكز شباب (معمل القزاز - بولين - كنج عثمان- أبيس الرابعة)، واستفاد منها 600 شخص، كما قام مركزى شباب «كوم اشو» و«اليمنية» بإقامة ندوات دينية لـ90 مستفيدا داخل ملعب مركز الشباب.

وأقام مركز شباب الرحمانية دورة رياضيه رمضانية في خماسي كرة القدم، بمشاركة 20 فريقا، لـ200 عضو داخل ملعب مركز شباب «سمخراط».