وزارة التضامن تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة قطر

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر والوفد المرافق لها في إطار زيارتها التي تقوم بها مصر، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

زيارة مجمع خدمات ذوي الإعاقة الشامل بعين شمس

وتفقدت الوزيرة القطرية عدد من القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وقامت الوزيرة بزيارة مجمع خدمات ذوي الإعاقة الشامل بعين شمس، وكان في استقبالها اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث قدم شرحًا لما يتضمنه المجمع من مؤسسة التثقيف الفكري ومركز رعاية وتأهيل أصحاب طيف التوحد، وحالات الشلل الدماغي، بالإضافة إلى الحضانة الدامجة، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز القياس السمعي والبصري والذهني.

جولة تفقدية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

كما زارت أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وقام الدكتور عمرو باستعراض أنشطة الصندوق التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة البديلة وقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الأنشطة الوقائية التي تشمل الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، كما تم استعراض خدمات مركز التعافي محل الزيارة.

ويضم المركز قاعات للتقييم النفسي ودراسة الحالة، وقاعات لسحب السموم، وخدمات للتأهيل النفسي، والأنشطة الرياضية والفنية، ومجموعات المساندة للمتعافين والدمج في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لكسب العيش والدمج النشط في سوق العمل، وتم إعداد جميع الخدمات وفق المعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

كما يتضمن المركز مساحات خضراء وملعب كرة قدم خماسي وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أن زيارة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر تأتي في إطار التعاون بين الدولتين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، حيث تعرفت مريم المسند على جانب من أنشطة ومجالات الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك الكيانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو الأخرى التي تشرف عليها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيارة تأتي أيضا في إطار توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية، وتعزيز العمل في المجالات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي.

وأفادت الوزارة أن مركز علاج الإدمان، جارى الإعداد لافتتاحه رسميا من قبل القيادة السياسية، ويعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوي الهمم، كما يتضمن المركز أقساما متخصصة لعلاج الإناث من مرضى الإدمان، وكذلك الشباب والمراهقين وأيضا قسم للتشخيص المزدوج «نفسى وإدمان»، لافتة إلى أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 160 ألف مريض إدمان ومتردد سنويا مجانا وفى سرية تامة ، داخل 28 مركزا علاجيا تابع للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن 16023 في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركزا في عام 2014.

ويعمل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على الوقاية الأولية من خلال شبكة من المتطوعين قوامها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية وينفذ برامج الوقاية سنويا فيما يقرب من 5000 مدرسة و50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية و800 مركز شباب هذا بالإضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي ينفذها تحت شعار أنت أقوي من المخدرات بمشاركة رموز رياضية وفنية ومنهم النجم العالمي كابتن محمد صلاح سفير الصندوق في هذا المجال.

ومن جانبها أشادت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بجهود الدولة المصرية في مجالات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، معربة عن أمنياتها بالمزيد من التوفيق لجهود وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بالمركز الجديد المقرر افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأن المركز يتضمن 6 عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى بعدد 243 سريرا، حيث يعد أكبر مركز لعلاج مرضى الإدمان من حيث الحجز الداخلي.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان حيث يتم تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، كما يشاركون في تأثيث وتجهيز مراكز علاج الإدمان الجديدة ضمن مبادرة «بإيدينا»، بالإضافة إلى توفير قروض للمتعافين لدعم مشروعاتهم الصغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي كذلك تنفيذ أنشطة اجتماعية ورياضية بشكل مستمر تساعد في رفع الوصمة عنهم.