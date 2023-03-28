«التضامن»: الرائدات المجتمعيات نفذن حملات توعية لـ21 مليون مستفيدة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ عدد الرائدات المجتمعيات وصل إلى 15 ألف رائدة مجتمعية، بزيادة قدرها 450%، مشيرة إلى أنّ الرائدات المجتمعيات نفذن حملات التوعية لتصل إلى 21 مليون مستفيدة لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تعلي من قيمة المرأة والأسرة.

تعبئة 1000 رائد مجتمعي رجل

ولفت وزارة التضامن فى تقرير صادر عنها، إلى أنّه ولأول مرة جرى تعبئة 1000 رائد مجتمعي رجل، لاستهداف الرجال بحملات توعية، كما جرى محو أمية 900 ألف سيدة تحت مظلة برنامج « لا أمية مع تكافل» بنسبة زيادة تبلغ 34%.

من جانبها، قالت آية عبدالحليم السيد عيسى، إحدى متطوعات برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، إنّها تطوعت في برنامج وعي لتغيير حياة الناس للأفضل وتحسين أحوالهم، مشيرة في تقرير نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنّه يتم التوعية بالعديد من الرسائل ضمن برنامج وعي، الذي يشمل «العمل كرامة ومستقبل، والتعليم قوة في أي عمر، صحتك ثروتك، أنتِ وأسرتك، و2 كفاية، ونقدر نحول الإعاقة طاقة، والنظافة صحة وسلامة، وأنت أقوى من المخدرات، ونربي بأمانة من غير إهانة، وختان البنات جريمة، وجوازها قبل 18 يضيع مستقبلها، وبلدنا مركب النجاة، وكلنا مصريون تنوعنا قوة».