«الصحة»: إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص المقبلين على الزواج، التي انطلقت 26 فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألفا من راغبي الزواج خلال شهر

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ «QRCode» للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يجري الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن «15335»، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن).