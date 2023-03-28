«الصحة» تحذر من 4 أعراض تستوجب الإفطار عند ظهورها لدى الصائمين.. تعرف عليها

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لكبار السن الصائمين في شهر رمضان الكريم، وقالت الوزارة إنّ هناك 4 أعراض، يستوجب ظهورها على الصائمين من كبار السن ضرورة التوقف عن الصيام بشكل فوري.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان التوعوية تزامنًا مع الشهر الكريم لرفع درجة الوعي الصحي للمواطنين بما يجب فعله وما لا يجب فعله خلال فترة صيام شهر رمضان.

4 أعراض إذا ظهرت يجب التوقف عن الصيام فورا

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- الشعور بالدوار.

- الجفاف الشديد.

- هبوط حاد في الضغط.

- هبوط حاد في السكر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، كبار السن، حال ظهور هذه الأعراض بضرورة التوقف عن الصيام على الفور والاتصال بالطبيب وطلب الرعاية الصحية.

8 نصائح من «الصحة» للمواطنين لصيام صحي وآمن

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين لصيام صحي وآمن وتتضمن:

- تناول كمية مناسبة من المياه خلال الإفطار والسحور.

- البعد عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

- البعد عن تناول القهوة والكافيين في لفترة بين الإفطار والسحور.

- التقليل من الأطعمة الدسمة والإكثار من الحلويات.

- تقسيم الوجبات بين فترتي الإفطار والسحور.

- البعد عن تناول المقليات على وجبة السحور.

- ممارسة الرياضة قبل الإفطار يعمل على حرق الدهون.

- في حال عدم الرغبة في ممارسة الرياضة قبل الإفطار يمكن بعد الإفطار المشي لمدة نصف ساعة.