جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة شاب بأحد شوارع منشأة ناصر

كشفت التحريات في واقعة العثور على جثة شاب يدعي «رمضان.م»، في العقد الثالث من العمر بأحد شوارع منطقة منشأة ناصر، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب وفاة الشاب هو تعاطي جرعة مخدرات زائدة، موضحة أن المتوفي معروف عنه إدمانه لمخدر الآيس، وفي يوم الوفاة تعاطى الشاب جرعة زائدة أودت بحياته.

العثور على جثة شاب بمنشأة ناصر

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب يُدعى «رمضان.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابسه عثر على متعلقاته الشخصية كاملة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.