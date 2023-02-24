مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبور الطريق في منشأة ناصر.. وضبط السائق

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أجرة أثناء عبور الطريق في منشأة ناصر بالقاهرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم قتل عمد.

وصول جثة شاب للمستشفى

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول جثة شاب يدعى محمد رفاعي، إثر حادث سيارة، وبالانتقال ومعاينة الجثة تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات: سيارة دهست المجني عليه أثناء عبور الطريق

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه أثناء عبورالطريق دهسته سيارة أجرة، وأضافت التحريات أنه جرى نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف إلا أنه توفي، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وجار العرض على النيابة العامة.