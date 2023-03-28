محافظ الشرقية يكرم الأطباء البيطريين لاجتيازهم دورة «إنفلونزا الطيور»

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عددًا من الأطباء البيطريين بمنحهم شهادات تقدير وذلك لاجتيازهم الدورة التدريبية (الاستعداد لمرض إنفلونزا الطيور لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا)، التي أقيمت في الفترة من 17 يناير إلى 17 فبراير 2023 بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.

الاستفادة من الدورة التدريبية والتعريف بمرض إنفلونزا الطيور

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستفادة من الدورة التدريبية والتعريف بمرض إنفلونزا الطيور والخواص المسببة للمرض ومدى انتشاره ومحاولة السيطرة عليه، والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية عند سحب العينات، إلى جانب دراسة تحور المرض عبر السنوات، وأهمية تفعيل وتوعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن أي اشتباه لإنفلونزا الطيور باعتبارها مرض مشترك.

تكريم الأطباء الذين اجتازوا الدورة

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريم الأطباء البيطريين الذين اجتازوا الدورة التدريبية وهم :

• دكتور / عبد الله محمود الشملي – مدير إدارة الإرشاد بالمديرية.

• دكتور / عاطف محمد عوض – مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

• دكتوره / نورا جوده الشوادفي – بإدرة الحسينية البيطرية قسم الأبيديميولوجي.

• دكتورة / ماجدة محمد عاطف – رئيس قسم الأبيديميولوجي بالمديرية.

• دكتورة / منى سعد محمد – بقسم الأبيديميولوجي بالمديرية.

• دكتورة / مها عثمان موافي – بقسم الإرشاد البيطري بالمديرية.

تعزيز قدرات الدول في مجال الإنذار المبكر

أوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من الدورة تعزيز قدرات الدول في مجال الإنذار المبكر من انتشار انفلونزا الطيور، والحد من مخاطرها، وإدارتها عن طريق بناء المعرفة والمهارات التي تمكّن المتخصصين الفنيين والأطباء البيطريين الميدانيين من رصد تفشي هذه الانفلونزا والوقاية منها والاستجابة لها.