مديرية الطب البيطري بقنا تضبط طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري نجحت في ضبط طن أسماك قشر بياض، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بيان ديوان عام محافظة قنا

وبحسب البيان الصحفي لمكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا، اليوم، جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش على السلع المعروضة بالأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كميات الأسماك المضبوطة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

استمرار حملات التفتيش

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.