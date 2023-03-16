الطب البيطري بالغربية يستعد لشهر رمضان بحملات تفتيشية موسعة

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بدء استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك، وتتضمن تكثيف المرور علي المجازر بصفة يوميه لرفع كفأتها، والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات.

إحكام الرقابة

وشدد مدير المديرية خلال اجتماعه مع قيادات المديرية ومديري الإدارات البيطرية، على تكثيف الحملات على الأسواق ذات الأصل الحيوانى بمراكز ومدن المحافزة، لإحكام الرقابة حفاظا على صحة المواطنين، والدقة التامة والإلتزام بتنفيذ كافة التوجيهات الوزارية الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية، حيال ضرورة معاينات المزارع والحيوانات المؤمن عليها وتقديم الردة الخشنه، وقرار محافظ الغربية بشأن تشكيل اللجنة العليا و الأخرى الفرعية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق علي كافة المنتجات الغذائيه بما فى ذلك ذات الأصل الحيواني.

رفع كفاءة المنشآت البيطرية

كما شدد على ضرورة المرور علي الوحدات البيطرية ورفع كفاءة جميع المنشآت التابعة للإدارات البيطرية والتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة، استعدادا لمرور لجان من جهات متعددة وتلافيا لعدم وقوف أي جهة حال المرور علي أي سلبيات بداية من الالتزام بمواعيد العمل الرسميه، الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي، ومراجعة طلبات ترشيح بعض الأطباء المتميزين بمجال إحكام الرقابة وأعمال التفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى من العاملين بالديوان والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، لإرسالها للهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستخراج بطاقات ضبطية قضائية لهم بعد حصولهم على الموافقات اللازمة.