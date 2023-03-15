وظيفة شاغرة في الطب البيطري.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

حددت البوابة الإلكترونية للحكومة شروط الوظيفة الشاغرة في الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب بمحافظة الدقهلية وهي مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، كما حددت الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقدم للوظيفة التي تختص بالمتابعة والإشراف على أعمال المجازر والصحة العامة بالمديرية والإشراف على برامج حماية الانسان من خطر الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، فضلا عن متابعة أعمال الرقابة والتفتيش على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

شروط وظيفة الطب البيطري

وجاءت شروط الوظيفة الشاغرة بمديرية الطب البيطري في الدقهلية كالتالي:

- بكالوريوس طب بيطرى

- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

الأوراق المطلوبة لوظيفة الطب البيطري

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها، و بها التأهيل العلمي، والمؤهلات الإضافية، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية التي مارسها، وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات، والدورات التدريبة ومدتها ونوعها ومكانها، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

وكذلك مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، وتقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

طريقة التقدم لوظيفة الطب البيطري:

والتقدم الطلبات لشغل الوظيفة باسم محافظ الدقهلية وتسليمها باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومرفقا به 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 و7 ملفات (أصل + 6 صور)

التقديم للوظيفة:

يتم التقديم للوظيفة خلال الفترة من 2 مارس إلى 2 أبريل 2023.