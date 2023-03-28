استمرار تطوير ورصف طرق منطقة «القابوطي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالكامل في منطقة القابوطي بحي الضواحي، ضمن الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير المنطقة بالكامل، لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

زيادة المسطحات الخضراء

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال خطة رصف وتطوير الطرق بمنطقة القابوطي، تشمل رصف وتوسعة الطريق ووضع طبقة الأسفلت وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة ووضع الاعمدة الديكورية، وفقا لمدة زمنية محددة، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي منطقة القابوطي.

وذكر محافظ بورسعيد، أن جهود الأجهزة التنفيذية في رصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية داخل بورسعيد، حيث يُجرى استمرار اعمال وضع طبقة الأخيرة بشارع 23 يوليو، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

تكثيف معدلات العمل

وأشار «الغضبان» إلى أنه وجه بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق، وذلك ضمن خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الطرق داخل محافظة بورسعيد.