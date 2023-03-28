الكشف الطبي على 225 شخصا في قافلة شاملة بالدلنجات بالبحيرة «صور»

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة بعزبة الجامع التابعه لقرية مؤسسة البستان، لتقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وجاءت نتائج القافلة كالتالي: في قطاع الصحة، جرى الكشف على 60 من الأطفال و65 باطنة و25 أمراض النساء، وإجراء تحاليل سكر وضغط ودم لـ 75 من أهالي القرية.

توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع

وفي قطاع الطب البيطري، جرى العلاج الجماعي لـ 250 من الأغنام ضد الطفيليات الخارجية، و400 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، إضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

وجرى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وصيانة كشافات الإنارة بمداخل ومخارج القرية.

التوعية بأهمية صحة المرأة

وخلال القافلة جرت التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقاً للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله، وإلقاء الضوء حول قانون الطفل وتفعيل خط النجدة 16000.