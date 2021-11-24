الكشف على 1637 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات، وأسفرت القافلة عن الكشف على 1637 حالة من أهالي القرية.

8 تخصصات طبية والعلاج بالمجان

وشملت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على «433 باطنة، و236 جراحة، و400 أطفال، و52 تنظيم أسرة، و109 نساء وتوليد، و97 أسنان، و185 مسالك 125 جلدية» بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وصرف العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، زأكد اللواء هشام آمنة على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

وفي السياق ذاته أكد محافظ البحيرة على استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ العديد من قوافل تطعيم لقاح كورونا بدائرة المحافظة وفقاً للبرامج المحددة وكذا توافر كافة اللقاحات بكميات مناسبة.

كما شدد محافظ البحيرة علي جميع المؤسسات الحكومية والخدمية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص منع غير المتلقين للقاح كورونا، والذي بدأ تطبيقه بداية من منتصف الشهر الجاري بشتي محافظات الجمهورية حفاظًا على أرواح المواطنين وضمن الخطة الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.