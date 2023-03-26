تحالف العمل الأهلي ينظم قافلة طبية للكشف على غير القادرين بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، اليوم الأحد، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 106 مرضى من غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريتي كفر عصام وكفر سبطاس مركز طنطا بمحافظة الغربية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتضمنت القافلة الطبية على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعي، الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

فحوصات طبية

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشروعات خيرية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.