الكشف على 1186 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية الخرطوم بالتحرير بمركز بدر، أسفرت عن الكشف على 1186 من أهالي القرية.

تخصصات القافلة

وضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية "باطنة، أطفال ، رمد ، جلدية - جراحة ، عظام ، تنظيم أسرة ، نساء وتوليد ، أسنان ، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وصرف العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

تكثيف الحملات

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

التسجيل لتلقي لقاح كورونا

وفي السياق ذاته تجوب حملة معا نطمئن سجل الان شوارع دمنهور للتسجيل والحصول على لقاح كورونا وإقبال المواطنين على المبادرة واستجابة كبيرة للتسجيل

كما تواصل وزارة الصحة جولاتها داخل محافظة البحيرة للمرة الثانية، ضمن مبادرة «معًا نطمئن .. سجل الآن»، لحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، تم إعداد فريق التواصل المجتمعي من ذوات الكفاءات، حيث جرى تزويدهم بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لسهولة تسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقي اللقاح.