محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية، طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز الحامول، وعقد بمركز مطوبس، وعقد بمركز قلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وصول إجمالي عقود التقنين إلى 884 عقدا

وأضاف «نور الدين»، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 884 عقداً، لافتاً أن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة لمحافظة كفر الشيخ، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.