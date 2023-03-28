3 أحداث سارة تنتظر المصريين قبل العيد.. تعرف على التفاصيل

تزامنا مع حلول شهر أبريل 2023، ينتظر المصريون عددا من الأحداث السارة التي تم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، والمتعلقة بزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المرتبات.

صرف زيادة المعاشات بنسبة 15 %.. أول أبريل

وفيما يتعلق بصرف زيادة المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وتحديدا يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 لنحو 11 مليون مواطن، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25%.. 15 أبريل

وفيما يتعلق بزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25 %، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف الزيادة 15 أبريل المقبل 2022 وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي، لتوضح التضامن في تقرير لها أنه يتم الصرف لـ 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد.

صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة.. 13 أبريل

وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، سيتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادات الجديدة والتي لا تقل عن 1000 جنيه، ووفقا للجدول الدوري الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر أبريل، فإنّه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل المقبل.