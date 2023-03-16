موعد صرف زيادة المعاشات 2023 بعد قرار الرئيس السيسي برفعها 15%

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، موضحة أنه يجرى تطبيق زيادة المعاشات 2023، تزامنًا مع صرف معاشات أبريل 2023، والمقرر لها 1 أبريل المقبل.

منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط، وجّه رئيس الجمهورية بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، وجرى صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

زيادة المعاشات 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن زيادة المعاشات 2023، المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل ستكون بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

وأضافت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات قبل موعدها الرسمي نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشارت إلى أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 أبريل 2023، وحتى 30 يونيو 2023، ستستفيد من زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.