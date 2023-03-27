كيفية الاستعلام عن «تكافل وكرامة 2023».. تعرف على الخطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خاصية الاستعلام عن «تكافل وكرامة»، سواء من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم «19680» أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، مشيرة إلى جاهزيتها لبدء صرف زيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، بدءا من يوم السبت الموافق 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي، وذلك لنحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة تتم كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار برنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط.

- يقوم المستعلم عن تكافل وكرامة بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

- يظهر للمستعلم «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، كما يظهر حالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- في حالة إذا كانت البطاقة سارية يظهر للمستعلم قيمة الدعم.

- إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة متجمدة يتم توضيح السبب.

شروط صرف تكافل وكرامة 2023

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن شروط صرف تكافل وكرامة 2023 عدة من بينها ما يلي:

-أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، ويشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

- عدم ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.

- عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء».

- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».