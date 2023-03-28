«تومياد»: منح التأشيرة للأتراك بالمطار يُسهم في تعزيز السياحة بين مصر وتركيا

أشاد حمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، بقرار أحمد عيسى وزير السياحة المصري، بالموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محدد، وذلك بعد أن كانوا يتحصون عليها من السفارة المصرية بتركيا.

تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين مصر وتركيا

وأضاف في بيان صحفي أن منح التأشيرة للمواطنين للأتراك في المطار سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين مصر وتركيا، لافتا إلى أن المستثمرين الأتراك يرغبون بقوة في العمل داخل السوق المصرية ونقل استثماراتهم إلى مصر لأنها تتمتع بفرص واعدة وإمكانيات تصنيعية وعمالة ماهرة، لافتا إلى ضرورة توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا للتعامل بالعملات المحلية لكلا البلدين مثل الاتفاق بين مصر وروسيا والهند، حتى يتم التخفيف عن كاهل المستثمرين والمستوردين بين البلدين ودفع عجلة التنمية.

وشدد العجواني، على ضرورة حل مشاكل الاستيراد والتصدير بين البلدين بسبب العملة الصعبة، ولذلك يجب عمل اتفاقية بين مصر وتركيا للمعاملة بالعملية المحلية؛ وهذا بدوره يشجع المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر.

حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، إلى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا في ازدياد مستمر، حيث سجل حجم التجارة المتبادلة باستثناء الطاقة العام الماضي، 7.108 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021، لافتا إلى أنه المتوقع زيادة التعاون خلال عام 2023 بنسبة 7 إلى 8% عن عام 2022.