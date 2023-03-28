وزير السياحة: نستهدف زيادة أعداد الصينيين خلال العام الجاري

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر تسعى لاجتذاب عدد جيد من المواطنين الصينيين الذين يسافرون سنويا للسياحة خارج بلادهم، وعددهم نحو 150 مليون سائح، لافتا إلى أن أعداد الذين زاروا مصر خلال عام 2019 منهم قبل حدوث جائحة كورونا، كان يبلغ نحو 220 ألفا.

عودة الرحلات السياحية من الصين لمصر بعد توقف 3 سنوات

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى وجود مؤشرات جيدة لزيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين لمصر خلال العام الجاري، لا سيما أن الرحلات السياحية تعود لمصر هذا العام، بعد انقطاع نحو 3 سنوات.

وزير السياحة الصينى يزور مصر قريبا

وتابع أن وزير السياحة الصيني، سيزور مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل المقبل، في أول زيارة له إلى دولة خارجية منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم عام 2019، لافتا إلى أنه ستجري خلال الزيارة، استعراض سبل التعاون في كل المجالات السياحية بين مصر والصين، وأيضا آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين.

ولفت وزير السياحة، إلى أن الحكومة المصرية وافقت على منح سياح دولة الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم للمطارات المصرية، سواء كمجموعات أو أفراد، موضحا أن هذا القرار سيسهم في زيادة أعدادهم.