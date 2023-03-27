وزير السياحة: مصر قادرة على جذب أكثر من 15 مليون سائح خلال عام 2023

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنّ مصر قادرة على جذب أكثر من 15 مليون سائح خلال العام الجاري، وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2023، متابعا أنّه بنهاية العام الماضي، كنا نستهدف جذب نحو 14.3 مليون سائح خلال العام الحالي، لكن بعد زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر، بات المستهدف حاليا جذب 15 مليون سائح على أقل تقدير خلال عام 2023.

زيادة السعة المقعدية لرحلات الطيران القادمة إلى مصر

وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني والقطاع السياحي الخاص، نجحت في زيادة عدد السعة المقعدية برحلات الطيران القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، موضحا أنّ متوسط الزيادة في أعداد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلال عام 2023 تبلغ نحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ومتوسط الزيادة في مقاعد الطيران ببعض الدول بلغت 6 أضعاف معدلاتها خلال عام 2022.

شركة الطيران منخفضة التكاليف

وأشار إلى أنّ وزارة السياحة نجحت أيضا في زيادة عدد مقاعد الطيران بشركات الطيران منخفضة التكاليف التي تسير رحلات سياحية إلى مصر، لافتا إلى أنّ العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السياح القادمين لمصر من بعض الدول، خاصة من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وكازاخستان وبريطانيا.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ التسهيلات والتيسيرات الخاصة بمنح تأشيرة دخول مصر لمواطني نحو 184 دولة، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال عام 2023.