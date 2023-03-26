وزير السياحة يلتقي المنسق المُقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، إيلينا بانوفا المنسق المُقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مجال السياحة والآثار.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في مصر، والتأكيد على حرص الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في كافة مجالات التنمية ولا سيما السياحة والآثار.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

ووفق بيان أصدرته الوزارة، فإن اللقاء تطرق للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، والتي من أبرز محاورها العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها وذلك من خلال عدة طرق من بينها تدريب العاملين بقطاع السياحة والآثار لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية وإتاحتها لذي الاحتياجات الخاصة.

المنتجات السياحية المصرية

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم خلال اللقاء الحديث عن الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تلبي احتياجات السائحين من مختلف دول العالم والتي من بينها السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وغيرها.

وأكد وزير السياحة، دور الوزارة السياحة ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر ومدير لبرامج الإنفاق العام، التي تهدف إلي خدمة صناعة السياحة كما تساهم في تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسئولياته.