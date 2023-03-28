مبادرة «ابدأ» تنجح في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية خلال 6 أشهر

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتضمنت المبادرة على العمل على 3 محاور؛ وهي: محور تكوين الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير.

وبحسب البيان الصادر عن المبادرة، فإنَّه فيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى، نجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.

توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر

في هذا السياق، تمكّنت شركة «ابدأ» من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة (الصودا آش - السيليكون في قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي).

كما تمكّنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.

تنفيذ 4 مشروعات باستثمارات 500 مليون دولار

وتابع البيان، أنَّه بالرغم من كل التحديات العالمية وصعوبة توفير الدولار، فقد تمكنت «ابدأ» من تنفيذ وافتتاح 4 مشروعات بإجمالي وفر يتجاوز 500 مليون دولار. كما تمكّنت المبادرة من تسهيل العديد من الإجراءات وتذليل الكثير من المعوقات للمشروعات والتي تمثلت أبرزها في توفير أراضي صناعية بإجمالي (170 ألف متر مربع) ووحدات صناعية بإجمالي (12 وحدة) بمختلف أنحاء الجمهورية.

التنسيق مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية

وأشار البيان التنسيق مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، إضافة لحصر طلبات المستثمرين ونقلها للجهات المعنية مما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي تعود بالنفع على المشروعات مثل توفير الأراضي الصناعية بسعر الترفيق - إصدار الرخصة الذهبية - الإسراع في الانتهاء من استراتيجية السيارات).