«تنمية المشروعات: حزمة برامج تدريبية تحت عنوان «أبدأ وحسن مشروعك»

قال المهندس أحمد الكناني مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات، إن إدارة الجهاز تقدم حزمة من البرامج التدريبية تحت عنوان «أبدأ.. وحسن مشروعك»، لافتًا إلى أن التدريب يبدأ من الفكرة إلى تنفيذ المشروع وتطويره.

حزمة برامج تدريبية تحت عنوان «أبدأ.. وحسن مشروعك»

وأضاف «الكناني»، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن البرنامج التدريبي الخاص بفكرة المشروع مدته يومين تحت عنوان «ولد فكرة مشروعك»، والتي يتمكن من خلالها المتدرب الاختيار من بين عدة أفكار محددة قابلة للتنفيذ، يلي ذلك برنامج تدريبي مدته 5 أيام تحت عنوان «أبدأ مشروعك»، ويستهدف إلمام المتدرب بدراسة كل جوانب المشروع الراغب في تنفيذه من خلال خطة عمل، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من هذا التدريب للراغبين في إقامة مشروعاتهم الجديدة، أو من خلال أصحاب المشروعات الجديدة التي لم يمر عليها أكثر من عام ولديهم رغبة في تطوير مشروعاتهم.

تدريب «حسن مشروعك» لأصحاب المشروعات القائمة

وتابع مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات أن المرحلة الثالثة من التدريب تكون تحت عنوان «حسن مشروعك»، والتي تستهدف أصحاب المشروعات القائمة بالفعل لأكثر من عام، كاشفًا أن هذا التدريب يقوم أولًا بدراسة حاجة المتدربين حسب «حسن مشروعك»، للتعرف على الجوانب التي يرغبون في تحسينها سواء كانت لها علاقة بالإنتاجية أو الجودة أو التسعير أو الـ HR.