خالد سليم: أبدأ تصوير مسلسل «عودة البارون» بين مصر وتركيا.. الأحد المقبل

قال المطرب خالد سليم، إنه سيبدأ الأحد المقبل، تصوير مسلسل «عودة البارون»، قصة وحوار وإخراج الأردني سامر خضر، لافتا إلى أن التصوير سيكون بين مصر وتركيا.

وأضاف «سليم» خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «منذ دخولي إلى هنا وأنا أرى تنظيما رائعا للغاية، أشعر بأنه مهرجان لا يبدأ أولى خطواته، لكننا نتحدث عن مهرجان بخبرة كبيرة وكأنه مهرجان عالمي للسينما والدراما».

وتابع المطرب: «ربنا يكملها على خير، أنا سعيد للغاية بالتجاوب ودعم المهرجان بالشكل الكبير من كل الفنانين وكل الفئات، وأنا سعيد بتكريم العمال خلف الكاميرات».

وأشار إلى سعادته بردود الفعل على أغنيته الجديدة «يا جميل»: «أغنية حلوة ودمها خفيف، وإن شاء الله الأعمال الجديدة كمطرب ستتوالى، وأشارك في فيلم في القلب، من إخراج مرقص عادل، وبمشاركة إنجي كيوان ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر وتوني ماهر ومحمد عز ومنة فضالي».