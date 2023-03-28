محافظ الشرقية يكرم الأمهات والآباء المثاليين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2023 من العاملين بالديوان العام ومجلس المدن والوحدات المحلية القروية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد الغندور مدير إدارة التنسيق الزراعي ومسئول شئون الإعاقة، وغادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تقديم أوجه الدعم والمساندة للأم

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، موضحا أن احتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء الذين قدموا جيلاً قادرا على المشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه، أشار سكرتير عام المحافظة إلى أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه، تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وخلال الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهن: هدى السيد محمد، «الحالة الطبيعية»، وفريدة عبد الحكيم السيد، «أم من ذوي الاحتياجات الخاصة»، وسحر السيد حسن «أم لطفل من ذوي الاحتياجات»، وسناء أحمد عبد الحليم «أم معيلة»، وجمالات محمد زيدان «أم قدوة - الأم البديلة».

تكريم الآباء المثاليين

وتقديرا لدور الأب باعتباره رب الأسرة، حرص محافظ الشرقية على تكريم أحمد محمد مصطفى «أب مثالي»، وفكري عبد الحميد عبد الفتاح «أب مثالي».

وقدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمهم اليوم، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ولدوره البارز في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.