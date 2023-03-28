«زراعة الغربية» تنظم ندوة حول أسس تربية الماعز وطرق الرعاية السليمة

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الثلاثاء، ندوة إرشادية حول أسس تربية الماعز والأغنام وطرق الرعاية السليمة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالإنتاج الحيواني والسعي الجاد والمستمر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم واللألبان.

طرق تربية الماعز

وقال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن الندوة تناولت عدة نقاط لزيادة أعداد الماعز والأغنام ورفع الكفاءة الإنتاجية لها، حيث تم التأكيد على أهمية الطرق المستخدمة لإنجاح عملية تربية الماعز والأغنام من خلال اختيار أهم السلالات ذات العائد والمردود الاقتصادي من هذه المشاريع، وطرق الرعاية من الغذاء باستخدام أجود الاعلاف والرعاية البيطرية.

المحافظة على القطيع

وأوضح في بيان، أن الندوة تضمنت أيضا آليات المحافظة على القطيع وضمان استمراريته، هذا بالإضافة إلى مدى إسهام مثل هذه المشاريع في تقليل الفجوة بين إنتاج اللحوم والألبان والاحتياجات الغذائية، والإعداد لموسم التلقيح للماعز والأغنام، والنقاط الواجب مراعتها فى عملية تلقيح الأغنام والماعز، والحمل والولادة في الماعز والأغنام، وكذا النقاط الواجب مراعتها بعد عملية ولادة الأغنام والماعز.