دبلوماسي روسي يتهم الدول الغربية بدعم زراعة المخدرات في أفغانستان

اتهم «فلاديمير تارابرين»، مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية، الغرب بأنه السبب وراء ازدهار زراعة المخدرات في أفغانستان، معتبرًا أن تجميد الغرب لأصول أفغانستان، تسبب في شل القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، مشددًا على أن هذه التصرفات، قد تحرم أفغانستان من فرصة التخلي عن إنتاج المخدرات.

زراعة المخدرات.. الحل الوحيد لاقتصاد أفغانستان

ونقلت «روسيا اليوم»، عن تارابرين، أنّ هناك ما لا يقل عن 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، مشددًا على تجميد الأصول المالية لأفغانستان من قبل الدول الغربية، الأمر الذي أدى إلى شلل ليس فقط القطاع المصرفي، بل والصناعة والزراعة.

مصدر الدحل الوحيد للسكان الأفغان

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن زراعة الخشخاش والأفيون وإنتاج المخدرات ستكون مصدر الدحل الوحيد للسكان الأفغان في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن زراعة المخدرات قد تكون خيار المواطن الأفغاني بسبب الجفاف ونقص البذور والأسمدة، وأن الأمل ضعيف لاستبدال المخدرات بالمحاصيل الزراعية المشروعة الأخرى.

وانسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان بعد احتلالها لسنوات وعادت حركة طالبان للسيطرة على الأراضي الافغانية مرة أخرى.