ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في بيلا بكفر الشيخ

واصل فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، جهوده في ضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، حرصاً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، ورصد محتكري السلع، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رئيس مركز ومدينة بيلا يقود الحملة التموينية

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، والمهندس رجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة كافة الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة بيلا.

شارك في الحملة، محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، ومحمد البيلي، ووليد خير الله، بجهاز حماية المستهلك، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، والدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، وهاني عبد القادر، بإدارة بيلا الصحية.

تحرير 11 محضراً متنوعاً

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضراً متنوعاً، لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تضمنت 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب محضرين بمضبوطات سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بمضبوطات سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.