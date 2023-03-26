مصادرة دقيق مدعم وضبط «لانشون» فاسد في حملة تموينية بالمنيا

ضبطت إدارة التموين في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، كميات من دقيق المخابز البلدية المدعمة، قبل بيعها بالأسواق السوداء، كما تم مصادرة لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي.

ضبط 17 كيلو لانشون منتهي الصلاحية

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن إدارة التموين، شنت حملة مفاجئة على الأسواق، وتم استهداف أماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية والمحلات التجارية والمخابز، حيث تم ضبط 17 كيلو لانشون منتهي الصلاحية و27 شكارة دقيق مدعم.

حملة تموينية علي المخابز البلدية

كما أعلن رئيس مركز أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن، مواصفات، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، نظافة، عدم إعطاء بون، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وأكد رئيس المركز علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.