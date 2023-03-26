تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم، حملات تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية ومتابعة الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

حملة تموينية في البحيرة

وسفرت الحملات التموينية في مركز إيتاي البارود عن ضبط مصنع معجنات يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كيلوجراما و40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كيلوجراما و500 كيلوجرام معجنات منتج نهائي و1000 استيكر مستخدم في التصنيع.

ضبط دقيق مجهول المصدر

كما تم ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر داخل مركز تعبئة دقيق، وطن بويات منتهي الصلاحية بأحد التوكيلات الكبرى.

وفي مركز دمنهور، تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وتحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.