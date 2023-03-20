ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، اليوم، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا بالمحمودية لمخابز بلدية مخالفة، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر.

كما تم تحرير محاضر لـ4 مخابز لتصرفها في 129 جوال دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وجار تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفات بمبلغ وقدرة 89000 ألف جنيه.

حملات تموينية مكبرة في البحيرة

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 20 مخبزا تنوعت مخالفاتها بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

ضبط 13 جزارا مخالفا

كما تمكنت الحملات التموينية بالتنسيق مع الطب البيطري في كفر الدوار، من ضبط 13 جزارا لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 200 كيلو من اللحوم، واتخاذ اللازم قانونا.