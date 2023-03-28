التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث بالقليوبية.. اختل توزانه

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه على طريق العطارة بشبين القناطر إثر سقوطه من على درجة نارية بسبب اختلال عجلة القيادة مما تسبب في مصرعه وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث

مصرع عامل سقط من على دراجة نارية بالقليوبية

وكان عامل قد لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من على دراجة نارية، كان يقودها بطريق العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب اختلال عجلة القيادة بيده وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تفاصيل مصرع عامل في حادث

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر، باستقبال جثة عامل، لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من على دراجة نارية بطريق العطارة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «كريم م ر»، 16 سنة، عامل بنزيف داخلي بالمخ، إثر سقوطه من على دراجة نارية كان يقودها بطريق العطارة دائرة المركز بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وسقوطه أرضا ووفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق مرت بالتصريح بدفن الجثة