إعادة الحركة المرورية بالطريق الحر في القليوبية بعد تصادم سيارتين

أعادت أجهزة المرور بالقليوبية الحركة المرورية على الطريق الحر الذي شهد اليوم حادث سقوط سيارتين، إحداهما نقل تحمل موادًا بترولية من أعلى الطريق بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الأخرى، وإصابة قائد النقل.

وتحررمحضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة قائد النقل المصاب وندب المعمل الفني لمعاينة الحادث وتحديد أسبابه وملابساته.

تفاصيل تصادم الطريق الحر بالقليوبية

كان الطريق الحر في محافظة القليوبية شهد حادث سقوط سيارتين من على الطريق الأولى سوزوكي، والثانية نقل بسبب السرعة ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارة الأولى ووفاة قائدها، بينما أصيب قائد السيارة الثانية، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بطوخ بسقوط سيارتين سوزوكي ونقل من على الطريق الحر بنطاق دائرة طوخ ووفاة أحد قائدي السياراتين نتيجة اشتعال النيران في سيارته.

السيطرة على حريق بسبب تصادم الحر بالقليوبية

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وتم السيطرة على النيران بالسيارة، وتبين أن السيارتين سقطتا من على الطريق الحر أثناء سيرهما على الطريق بسرعة جنونية، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة السوزوكي، ووفاة قائدها بينما أصيب قائد السيارة النقل، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.