«أرقام كابيتال»: الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع سعر الفائدة بنهاية العام

توقع بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بنهاية العام الجاري، وذلك خلال تصريحات المدير التنفيذي في مقابلة مع «العربية».

الاحتياطي الفيدرالي أمامه 1% زيادة لأسعار الفائدة على الدولار

وأكدت زينة رزق، المدير التنفيذي لإدارة أصول الدخل الثابت ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بنسبة 1%.

وأضافت «رزق» في تصريحاتها خلال مقابلة مع «العربية»، أنَّ زيادة مستوى التضخم بالولايات المتحدة ليس بحاجه إلى رفع سعر الفائدة أكثر من أربع مرات.

اضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي ومعدلات الائتمان

ونوهت بأنَّ اضطرابات القطاع المصرفي الأميركي ستضغط على معدلات نمو الائتمان، حتى أنَّ الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة لتفادى الركود الاقتصادي.

وتابعت في توقعاتها، أنَّ معدلات نمو الاقتصاد الأميركي ستتراجع هذا العام بداية من الربع الثالث أو الرابع، وهو ما سيتزامن مع العودة لسياسة التيسير الكمي.

ووفقا لتقرير صادر عن أرقام كابيتال اليوم، فإنَّ كل من «الاحتياطي الفيدرالي» و«الخزانة الأميركية» لديهما الأدوات اللازمة لاحتواء أي أزمة داخل النظام المصرفي الأميركي، مستبعدا حدوث أزمات نظامية.

وأفاد التقرير بأن ضعف أسعار النفط سيكون على المدى القصير فقط، مع توقعات ببقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة.