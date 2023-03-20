هل يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» رفع سعر الفائدة على الدولار؟.. خبير مصرفي يجيب

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار غد وبعد غد، الثلاثاء والأربعاء، وذلك للبت في أسعار الفائدة الجديدة على الدولار الأمريكي، في سياق السياسة النقدية التشددية المعلنة.

«فهمي»: الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل التشديد الكمي

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ التوقعات ترجح مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة في اجتمعه غداً، خاصةً وأنَّ رئيس البنك أعلن عن مواصلة السياسة النقدية التشددية خلال الاجتماع الأخير.

رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 0.5%

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه ربما يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة ولكن بمعدل 50 نقطة أساس، ولذلك لأن أزمة التضخم بالولايات المتحدة لا تزال قائمة.

كما يرى أنَّ أزمة إعلان 3 بنوك أمريكية إفلاسها «مؤقتة» وجاري الاستحواذ عليها، وهناك حلول مقترحة وتدخل بنوك لعلاج الأزمة وتبعاتها، بل وهناك تحرك من جانب الإدارة الأمريكية لتفادي أزمة مشابهة لعام 2008.

وأوضح «فهمي»، أن تكالب المودعين على سحب مدخراتهم بالبنوك الأمريكية أدى إلى أزمة نقص سيولة وبالتالي البنوك نفسها لم تكن تعاني من أية خسائر أو أزمة حقيقية، ولكن استثمارها في سندات منخفضة العائد يصعب التخلص منها أو بيعها قبل التشديد النقدي، هو السبب الرئيسي في الأزمة.

قوة النظام المصرفي المصري حائط صد ضد الأزمات

كما أشار الخبير المصرفي إلى قوة وصلابة النظام المصرفي في مصر، وضمان البنك المركزي المصري لودائع العملاء وإلزامة البنوك بإيداع احتياطي لدي بحوالي 14% من إجمالي الحسابات الدائنة كاحتياطي اجباري للتحوط من أية أزمات محتملة.