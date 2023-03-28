تفريغ 13 ألف رأس ماشية وشحن 5800 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفريغ 13382 رأس ماشية حية وشحن 5800 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد انتهى من تفريغ السفينة POLARIS 2 القادمة من كولومبيا بحمولة 9017 رأس ماشية حية.

السفينة قادمة من كولومبيا

وأضاف البيان، أن الميناء استقبل اليوم السفينة TRANSPORTER القادمة من كولومبيا، وذلك لتفريغ 4365 رأس ماشية حية بالميناء، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى إسبانيا، وتعمل إدارة الميناء على تسريع عمليات التفريغ على الأرصفة والنقل مما يساهم في وصول الماشية في أقل فترة زمنية إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة CETO القادمة من تونس وذلك لشحن 5800 طن صودا كاوية إلى تركيا.

إجراءات دخول السفن

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من والى الميناء وعمليات التفريغ والشحن على الأرصفة