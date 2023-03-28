الشرطة الفرنسية تداهم 5 بنوك بتهم الاحتيال الضريبي

داهمت الشرطة الفرنسية، 5 بنوك محلية بتهم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، وفقا لإعلان الادعاء الفرنسي.

الشرطة الفرنسية تداهم البنوك وسط أعمال احتجاج واسعة

وأفاد الإدعاء في إعلانه اليوم الثلاثاء، بأنّ مداهمات الشرطة الفرنسية تتزامن مع مواصلة النقابات العمالية تنظيم احتجاجات على مستوى فرنسا لليوم العاشر وسط استمرار الاضرابات، كما شهدت الشوارع خلال احتجاجات الأسبوع الماضي أعمال عنف تعد الأسوأ منذ أعوام.

الاحتجاجات الفرنسية ترفض خطط ماكرون لتأخير سن التقاعد

ووفقا لموقع العربية، فإنّ الاحتجاجات الفرنسية التي ترفض خطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما، اتصفت بالسلمية حتى الآن، ولكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون من خلال البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 بدون تصويت في منتصف مارس، لتشير استطلاعات رأي إلى تحول الأمور للأسوأ بعد ظهور لقطات عنف الشرطة.