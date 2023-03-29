موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

في سابع أيام رمضان يحرص ملايين المسلمين على معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها، واستعدادا لبدء صيام يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 4:19 صباحا، وذلك حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفقا لإمساكية محافظة الشرقية، يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 11:59 صباحا، أما موعد أذان العصر في الساعة 3:30 مساء، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:11 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:30 مساء.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية خلال سابع أيام شهر رمضان اليوم الأربعاء 29-3-2023، 14 ساعة و12 دقيقة