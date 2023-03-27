موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

يحرص ملايين المسلمين خاصة خلال شهر رمضان على معرفة موعد أذان الفجر، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023.

موعد أذان الفجر أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023

يبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 4:22 صباحا، وذلك حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفقا لإمساكية محافظة الشرقية، يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 11:59، أما موعد أذان العصر في الساعة 3:29 عصرا، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:10 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:28.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023

عدد ساعات الصيام في الشرقية في خامس أيام شهر رمضان اليوم الاثنين 27-3-2023 تبلغ 14 ساعة و8 دقائق.