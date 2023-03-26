تحظى صلاة الفجر بأهمية كبيرة لدى ملايين المسلمين خاصة في خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها َوالتي يسبقها تناول السحور، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

وحسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة يبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساة 4:23 صباح

ويسبق موعد أذان الفجر حسب الإمساكية، موعد السحور في الساعة 2:3، وموعد الإمساك في الساعة 4:3، ويلي موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 4:23 ثم موعد الشروق في الساعة 5:51.

موعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفقا لإمساكية محافظة الشرقية، يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:0، أما موعد أذان العصر في الساعة 3:29 عصرا، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:9 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:25.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

عدد ساعات الصيام في الشرقية في رابع أيام شهر رمضان الكريم التي تنتهي بحلول موعد أذان المغرب وتبدأ بحلول موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 تبلغ 14 ساعة و6 دقائق.