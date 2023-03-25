يحرص أهالي محافظة الشرقية على معرفة موعد أذان الفجر خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لأداء الصلاة في مواعيدها، والانتهاء من السحور قبل أذان الفجر، ويبحث الآلاف أيضًا عن موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023.

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023، وذلك مواكبة لاهتمامات المسلمين في مختلف أرجاء المحافظة، ويحين موعد أذان الفجر في الشرقية في الساعة 4:25 صباحًا، حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة الفجر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

ويسبق موعد أذان الفجر ، موعد السحور في الساعة 2:5 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 4:5 صباحًا، ويلي موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، موعد الشروق في الساعة 5:52 صباحًا وذلك حسب الإمساكية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

أما موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023 فيكون في الساعة 12:0 مساءً، ويحين موعد أذان العصر في الساعة 3:29 مساءً، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:8 مساءً، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم، 14 ساعة و3 دقائق.