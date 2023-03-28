سفير أستراليا بالقاهرة: مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2022

نظمت سفارة أستراليا في القاهرة، إفطارًا جماعيًا للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين من وزارة الخارجية المصرية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين أستراليا ومصر والروابط القوية بين الشعبين.

وأكد سفير أستراليا في مصر، الدكتور أكسل وابنهورست، على التعاون المشترك الواسع بين أستراليا ومصر في شتى المجالات، وسلط الضوء على العلاقة التجارية القوية، التي بلغت قيمتها مليار دولار أسترالي في العام المالي الماضي (2021-2022).

الفول أبرز الصادرات الأسترالية إلى مصر

وأشار «وابنهورست»، إلى أن الصادرات الأسترالية الأكثر قيمة إلى مصر هي «الفول»، مضيفًا أن أستراليا ومصر «لديهما الكثير لكسبه من خلال زيادة التعاون في الممارسات الزراعية للأراضي الجافة وإدارة المياه»، بالإضافة إلى ذلك، ناقش السفير وابنهورست السياحة والآثار ومجالات التعاون الأخرى.

تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين

وهنأ السفير وابنهورست الملحقين الدبلوماسيين على بدء حياتهم المهنية الدبلوماسية، قائلا: «من خلال هذا الإفطار، تريد السفارة الأسترالية مشاركة روح رمضان معكم»، مؤكدًا أن أستراليا تظل ملتزمة بالعمل مع مصر لتعزيز مجالات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، شكر رئيس المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية السفير وليد حجاج السفير الأسترالي على استضافة الإفطار.