«تصديري الحاصلات»: 40% زيادة في قيمة صادرات مصر لأفريقيا خلال 2021 -2022

قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إنَّ صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية بلغت 59 ألف طن بقيمة 42 مليون دولار تقريباً خلال الموسم المنتهي 2021- 2022، مقارنة بالموسم السابق له والذي بلغت كمياته 37 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار تقريبا، بنسبة زيادة 61% في الكمية و40% في القيمة.

وقال المجلس، في تقرير إنَّه على الرغم من تلك الزيادات إلا أنَّه بمقارنة الصادرات الزراعية لأفريقيا بحجم صادرات القطاع، التي تصل إلى 4.3 مليون طن، وبقيمة 2.7 مليار دولار، فإن نسبة الصادرات للقارة السمراء من إجمالي القطاع تعد نسبة ضئيلة جدا تصل إلى حوالي 2%.

الصادرات للتجمعات الأفريقية

وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة الصادرات لتجمع دول جنوب أفريقيا خلال الموسم الماضي نحو 14.6 مليون دولار، بنسبة زيادة 55%، مقارنة بصادرات قيمتها 9.4 مليون دولار، في الموسم السابق له، كما سجلت الصادرات الزراعية لتجمع دول شرق أفريقيا 15.9 مليون دولار في الموسم السابق، مقارنة بـ11.8 مليون دولار في موسم سنة 2020 - 2021، وبنسبة زيادة في القيمة بلغت 35%.

وقال التقرير إنَّ الصادرات لدول غرب أفريقيا ارتفعت بنسبة 28% في القيمة، مسجلة 9.3 مليون دولار، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار في الموسم السابق له، بينما سجلت قيمة الصادرات إلى دول وسط أفريقيا نمواً بنسبة 47% لتسجل 2.6 مليون دولار، مقارنة بـ1.8 مليون دولار.

وذكر التقرير أنَّ صادرات الموالح والبصل الطازج والبطاطس الطازجة كانت الأكثر نموا للأسواق الأفريقية خلال الموسم الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات الموالح إلى دول القارة 15 مليون دولار، بنسبة زيادة 39% في القيمة، فيها بلغت صادرات البصل الطازج 2.1 مليون دولار، مقارنة بمليون دولار تقريباً، بمسبة زيادة 102%، بينما بلغت صادرات البطاطس الطازجة 2.8 مليون دولار مقارنة بـ 451.6 ألف دولار، وبنسبة زيادة 529%.