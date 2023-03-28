اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية و«أسكس» البريطانية في مجال الهندسة

وقعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، مع جامعة إسكس البريطانية اتفاقية تعاون في مجال الهندسة، تسمح بحصول طلبة الأولى على الماجستير من الأخيرة.

جاء ذلك بحضور وفد جامعة الإسكندرية والذي ضم كلا من، الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رزق، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور سامح شحاتة، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.

وزار وفد جامعة الإسكندرية مباني جامعة إسكس وكلياتها ومعاملها المختلفة، ومنها كلية إدارة الاعمال، ومعامل كلية علوم الحاسب والهندسة الالكترونية، وكلية الصحة والرعاية الاجتماعية، وكلية العلوم والصحة العامة، ومعامل الطب الرياضي وكلية الدراسات العليا.

السماح لطلاب كلية الهندسة بالحصول على الماچستير من جامعة إسكس

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تتيح لطلبة كلية الهندسة في مجالات هندسة الحاسب والاتصالات وهندسة الميكاترونيك والإلكتروميكانيكس الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير من إسكس.

ونصت الاتفاقية أيضا على فتح مزيد من التعاون بين الجامعتين في عدة مجالات أخرى من أهمها إدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وطب الاسنان، والسياحة والأثار الغارقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، ومن المتوقع أن يبدأ تفعيل هذه الاتفاقية بداية من العام الجامعي القادم.