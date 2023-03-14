فوز كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جائزة المركز الأول لجامعة المنصورة في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث فازت كلية الهندسة بالمركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات على مستوى الجمهورية.

جوائز جامعة المنصورة في جائزة التميز الحكومي

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أنها حصدت عددا من جوائز التميز الحكومي في الفئات المختلفة حصول 5 كليات من أحسن 10 كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية هندسة، طب، طب أسنان، طب بيطري، حقوق، وحصول فريقين من فرق العمل هما فريق التطوير المهني كلية التجارة وفريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة، من أحسن 10 فرق على مستوى الجمهورية.

خاطر: جامعة المنصورة شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات

ومن جانبه قال الدكتور شريف يوسف خاطر إن جامعة المنصورة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويسهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة وأن ثقافة التميز هي أساس رؤية مصر 2030، وأصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة.