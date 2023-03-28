قطار الخير يصل لأهل سيناء تحت شعار «وطن واحد».. قوافل طبية وكراتين غذائية

يستكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار «وطن واحد» رحلته حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء بقافلة متكاملة تضم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالإضافة لقافلة طبية متكاملة تشمل عيادات «الرمد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام ، الجراحة، الأسنان ، والنساء والتوليد» بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان .

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصري، مؤسسة نبض الحياة، شركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية.