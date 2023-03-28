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الشرطة الفرنسية: 93 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات باريس اليوم

كتب:

عمرو حسني
07:05 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
احتجاجات في فرنسا- تعبيرية

احتجاجات في فرنسا- تعبيرية

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف 22 متظاهرا في باريس مساء اليوم الاثنين مع استخدام ضد المتظاهرين قنابل مسيلة للدموع للتفريق بينهم في التجمعات.

وأضافت الشرطة الفرنسية، بحسب نبأ عاجل لقناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن 93 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات باريس اليوم، في حين ذكرت النقابات أن عدد المتظاهرين الرافضين لقانون  رفع سن المعاش في البلاد من 62 سنة إلى 64 سنة في ظل أزمة اقتصادية تضرب البلاد نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.

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بقلم عمرو حسني